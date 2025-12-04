Первая авиакомпания отменила вечерний рейс в Вильнюс из-за инцидентов с метеошарами

Финская авиакомпания Finnair из-за контрабандных воздушных шаров и операционных трудностей отменяет один вечерний рейс из Хельсинки в Вильнюс.

Эту информацию LRT подтвердили Литовские аэропорты (LTOU), передает "Европейская правда".

"Авиакомпания Finnair вчера проинформировала службы аэропорта, что из-за операционных вызовов и временных ограничений воздушного пространства, которые в отдельные периоды вводятся в результате гибридной атаки Беларуси, – отменяет вечерний, один из четырех рейсов, которые выполняют на данный момент ежедневно, между Вильнюсом и Хельсинки", – говорит представитель LTOU Тадас Василяускас.

Уточняется, что решение касается только одного рейса, который обычно выполнялся именно вечером, и, как сообщает авиакомпания, будет действовать до конца февраля 2026 года.

Из-за воздушных шаров с контрабандой время вылета уже меняла авиакомпания airBaltic.

Были также сдвинуты на более раннее время рейсы по направлению Краков – Вильнюс. До сих пор самолет из Кракова прибывал после полуночи, а после изменений будет приземляться в Вильнюсе в 17:40.

Также на более раннее время перенесен и субботний рейс Мюнхен – Вильнюс. Обычно самолет прилетал в Вильнюс в 22:15, а после изменений будет прибывать в 18:55.

Из-за гибридной атаки режима Беларуси против Литвы, гражданской авиации и общества, в течение октября-ноября воздушное пространство над вильнюсским аэропортом из-за зафиксированных навигационных отметок, характерных для воздушных шаров, ограничивалось 14 раз. Один раз воздушное пространство было ограничено и над каунасским аэропортом.

За указанный период было нарушено в целом почти 320 рейсов, более 45 тысяч пассажиров.

Последний раз аэропорт Вильнюса из-за метеошаров закрывали вечером 3 декабря.

В ночь на 1 декабря аэропорт в литовской столице не работал 11 часов из-за 60 метеозондов, 40 из которых находились в критических местах.

2 декабря премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. При этом Ругинене подчеркнула, что повторное закрытие границы с Беларусью необходимо тесно координировать с США.