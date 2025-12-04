Держдеп перейменував на честь Трампа Інститут миру

Державний департамент США перейменував на честь президента Дональда Трампа Інститут миру (US Institute of Peace) – раніше незалежну експертну установу, подальше фінансування та підпорядкування якої залишається під питанням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Держдеп 4 грудня оголосив про перейменування на честь Трампа Інституту миру США та опублікував фото, щоб показати новий напис його імені на будівлі, щоб "відзначити найбільшого укладача угод в історії нашої держави".

This morning, the State Department renamed the former Institute of Peace to reflect the greatest dealmaker in our nation's history.



Welcome to the Donald J. Trump Institute of Peace. The best is yet to come. pic.twitter.com/v7DgkoZphn – Department of State (@StateDept) December 3, 2025

Перейменування приурочили до підписання у Вашингтоні угоди, що має стати крапкою у війні Руанди і Конго.

Інститут миру був заснований Конгресом США у 1984 році як незалежна експертна установа, але з державним фінансуванням.

Майбутнє Інституту опинилось під питанням, оскільки у бюджетному запиті на наступний фінансовий рік адміністрація Трампа пропонувала не закладати на його діяльність ніяких федеральних коштів. "Поглинання" адміністрацією цієї установи, включно з будівлею та активами, стало предметом судової суперечки.

У березні туди спробували зайти представники очолюваного тоді Ілоном Маском Департаменту ефективності врядування (що їм спершу не вдалося і вони повернулись з поліцією), далі адміністрація звільнила більшість членів правління, а співробітників остаточно позвільняли у липні. У Білому домі аргументують, що Інститут був "непотрібною установою, що витрачала 50 млн доларів на рік, не забезпечуючи миру".

"Тепер Інститут миру ім. Дональда Дж. Трампа, який і прекрасно, і влучно названий іменем президента, який завершив вісім воєн менш як за рік, буде потужним нагадуванням про те, що сильне лідерство може зробити задля глобальної стабільності", – прокоментувала речниця Білого дому Анна Келлі.

Колишні співробітники назвали сумною іронією те, що адміністрація перейменувала іменем Трампа установу, яку фактично знищила, та ще сподіваються на успіх у суді.

У вересні американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of War).

Також цієї осені Трамп влаштував масштабну перебудову східного крила Білого дому на залу для урочистих прийомів, для чого історичну будівлю східного крила повністю знесли, не запитуючи громадської думки.