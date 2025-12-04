Госдеп переименовал в честь Трампа Институт мира

Государственный департамент США переименовал в честь президента Дональда Трампа Институт мира (US Institute of Peace) – ранее независимое экспертное учреждение, дальнейшее финансирование и подчинение которого остается под вопросом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Госдеп 4 декабря объявил о переименовании в честь Трампа Института мира США и опубликовал фото, чтобы показать новую надпись с его именем на здании, чтобы "отметить крупнейшего заключателя соглашений в истории нашего государства".

This morning, the State Department renamed the former Institute of Peace to reflect the greatest dealmaker in our nation's history.



Welcome to the Donald J. Trump Institute of Peace. The best is yet to come. pic.twitter.com/v7DgkoZphn – Department of State (@StateDept) December 3, 2025

Переименование приурочили к подписанию в Вашингтоне соглашения, которое должно поставить точку в войне Руанды и Конго.

Институт мира был основан Конгрессом США в 1984 году как независимое экспертное учреждение, но с государственным финансированием. Будущее Института оказалось под вопросом, поскольку в бюджетном запросе на следующий финансовый год администрация Трампа предлагала не закладывать на его деятельность никаких федеральных средств. "Поглощение" президентской администрацией этого учреждения, включая здание и активы, стало предметом судебного спора.

В марте туда попытались зайти представители возглавляемого тогда Илоном Маском Департамента эффективности управления (что им сначала не удалось, и они вернулись с полицией), далее администрация уволила большинство членов правления, а сотрудников окончательно уволили в июле. В Белом доме аргументируют, что Институт был "ненужным учреждением, которое тратило 50 млн долларов в год, не обеспечивая мира".

"Теперь Институт мира им. Дональда Дж. Трампа, и прекрасно, и метко названный именем президента, который завершил восемь войн менее чем за год, будет мощным напоминанием о том, что сильное лидерство может сделать для глобальной стабильности", – прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Бывшие сотрудники назвали печальной иронией то, что администрация переименовала именем Трампа учреждение, которое фактически уничтожила, и еще надеются на успех в суде.

В сентябре американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о предоставлении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of War).

Также этой осенью Трамп устроил масштабную перестройку восточного крыла Белого дома в зал для торжественных приемов, для чего историческое здание восточного крыла полностью снесли, не спрашивая общественного мнения.