Госдеп переименовал в честь Трампа Институт мира

Новости — Четверг, 4 декабря 2025, 11:23 — Мария Емец

Государственный департамент США переименовал в честь президента Дональда Трампа Институт мира (US Institute of Peace) – ранее независимое экспертное учреждение, дальнейшее финансирование и подчинение которого остается под вопросом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Госдеп 4 декабря объявил о переименовании в честь Трампа Института мира США и опубликовал фото, чтобы показать новую надпись с его именем на здании, чтобы "отметить крупнейшего заключателя соглашений в истории нашего государства". 

Переименование приурочили к подписанию в Вашингтоне соглашения, которое должно поставить точку в войне Руанды и Конго.

Институт мира был основан Конгрессом США в 1984 году как независимое экспертное учреждение, но с государственным финансированием. Будущее Института оказалось под вопросом, поскольку в бюджетном запросе на следующий финансовый год администрация Трампа предлагала не закладывать на его деятельность никаких федеральных средств. "Поглощение" президентской администрацией этого учреждения, включая здание и активы, стало предметом судебного спора.

В марте туда попытались зайти представители возглавляемого тогда Илоном Маском Департамента эффективности управления (что им сначала не удалось, и они вернулись с полицией), далее администрация уволила большинство членов правления, а сотрудников окончательно уволили в июле. В Белом доме аргументируют, что Институт был "ненужным учреждением, которое тратило 50 млн долларов в год, не обеспечивая мира".

"Теперь Институт мира им. Дональда Дж. Трампа, и прекрасно, и метко названный именем президента, который завершил восемь войн менее чем за год, будет мощным напоминанием о том, что сильное лидерство может сделать для глобальной стабильности", – прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Бывшие сотрудники назвали печальной иронией то, что администрация переименовала именем Трампа учреждение, которое фактически уничтожила, и еще надеются на успех в суде.

В сентябре американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о предоставлении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of War).

Также этой осенью Трамп устроил масштабную перестройку восточного крыла Белого дома в зал для торжественных приемов, для чего историческое здание восточного крыла полностью снесли, не спрашивая общественного мнения.

