Сибига в ОБСЕ: за этим столом не место для России

Глава МИД Андрей Сибига во время встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Вене заявил, что России, ответственной за военные преступления в Украине, не место за столом организации.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на выступление министра.

Отметим, Сибига выступил перед министрами первым – по договоренности между европейскими коллегами, которые уступили Украине это место.

Министр обратил внимание на то, что за последние месяцы Россия проиграла четыре важных выборов в международных организациях – в совет ИКАО, исполнительный совет ЮНЕСКО, исполнительный совет ОЗХО и совет Международной морской организации.

"Страны всего мира не считают Россию партнером в решении глобальных проблем. Ведь именно Москва является первопричиной глобальных проблем. Также нет оснований считать, что Россия может быть партнером здесь – в ОБСЕ", – заявил Сибига.

Он добавил, что "за этим столом не должно быть места для военных преступников".

"195 тысяч военных преступлений. 671 ребенок убит и более 2 тысяч ранены. Пытки, изнасилования и систематические нарушения прав человека. Все это должно прекратиться", – заявил глава МИД.

Он также призвал ОБСЕ провести реформу, которую Украина предложила ранее.

"Пришло время для организации адаптироваться к новым реалиям. Реформа ОБСЕ, которую мы предложили в прошлом году, остается на повестке дня", – отметил министр.

Стоит отметить, после начала полномасштабного вторжения России Украина регулярно призывает организацию к перезапуску, в частности, исключив РФ.

Читайте больше в статье: НАТО без Штатов, ОБСЕ без России? Как Кремль и Белый дом строят новую схему "мира" в Европе.