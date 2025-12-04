Глава ОБСЕ: организации нужно реформироваться

Министр иностранных дел Финляндии и действующая глава ОБСЕ Элина Валтонен заявила, что организации необходимо реформироваться, чтобы быть способной выполнять свою роль в дальнейшем.

Она напомнила об организованных летом дискуссиях "Хельсинки + 50", где обменивались мнениями относительно будущего ОБСЕ и того, как ее можно изменить.

"Чтобы быть эффективной, ОБСЕ нужно реформироваться. Дискуссии "Хельсинки + 50" обеспечили конкретные предложения для этого. Некоторые из них – уже в процессе реализации. Но нам нужно двигаться дальше. ОБСЕ должна провести содержательную реформу, чтобы быть дееспособной в следующие 50 лет", – подчеркнула Валтонен.

"Давайте защищать основанный на правилах мировой порядок не только на словах, но и действиями, и позаботимся, чтобы эта организация оставалась дееспособной, надежной и готовой реагировать сейчас и в будущем", – отметила глава МИД Финляндии.

Она добавила, что рассчитывает услышать от присутствующих стран предложения по этому дальше в течение дня, и оценить прогресс на встрече в швейцарском Лугано в 2026 году.

Также Валтонен заявила, что от того, как завершится российско-украинская война, будет зависеть мир и стабильность "во всем регионе ОБСЕ и шире".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отсутствует на нынешней министерской встрече – он передумал ехать туда в последний момент и отправил своего заместителя.

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи подчеркнул, что России, ответственной за военные преступления в Украине, не место за столом организации.