Глава МИД Чехии предупредил, что Россия пытается вбить клин между двумя берегами Атлантики

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предупредил, что на фоне войны в Украине Россия пытается вбить клин между двумя берегами Атлантики.

Как пишет "Европейская правда", об этом чешский дипломат сказал в своем выступлении на встрече министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ в Вене, его цитирует "Укринформ".

Липавский подчеркнул, что Россия стремится к сфере доминирования не только над Украиной, но и далеко за ее пределами, а имперские амбиции Москвы не останавливаются в Украине.

"Под угрозой находится вся Европа. Россия усилила свою вредную и опасную деятельность на суше, на море и в воздухе. Она ведет психологический, а иногда и физический конфликт против всех нас. Она пытается вбить клин между двумя берегами Атлантики, одновременно подрывая доверие и сея страх в европейских обществах", – заявил чешский министр.

Он подчеркнул, что нарушение воздушного пространства, диверсии и другие гибридные операции являются ярким напоминанием об агрессивных намерениях России.

В то же время он подчеркнул, что Чехия вместе с другими союзниками и партнерами "не позволит запугать себя этими действиями".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что современная Россия является более репрессивной и агрессивной, чем Советский Союз был в 1970-х годах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отсутствует на нынешней министерской встрече ОБСЕ, РФ представляет его заместитель Александр Глушко.

Читайте больше в статье: НАТО без Штатов, ОБСЕ без России? Как Кремль и Белый дом строят новую схему "мира" в Европе.