Макрон закликав Китай збільшити інвестиції у Францію

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном закликав до збільшення китайських інвестицій в країну.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Макрон заявив, що Європа, зокрема й Франція, потребує чіткішої структури для залучення більших прямих інвестицій з Китаю. Він попередив, що зростаючий торговельний профіцит Китаю з рештою світу стає нестійким, тоді як інвестиції, що надходять до Європи, залишаються занадто низькими.

Він наголосив, що Європа повинна працювати над підвищенням своєї конкурентоспроможності, а Китай повинен прискорити зусилля з посилення внутрішнього споживання.

"Найгірший спосіб усунути ці дисбаланси – це торговельна війна", – впевнений президент Франції.

Сі, своєю чергою, охарактеризував переговори із Макроном відвертими, плідними та дружніми. Він зазначив, що обидві країни домовилися поглибити співпрацю в таких сферах, як:

аерокосмічна галузь;

авіація та ядерна енергетика;

цифрові технології;

біофармацевтика.

На засіданні Китайсько-французької ділової ради Сі заявив, що підтримує китайські компанії, які бажають інвестувати у Францію, назвавши цю країну "незамінним" торговельним партнером.

"Взаємозалежність не є ризиком, а переплетені інтереси не є загрозою", – сказав він.

Макрон заявив, що Франція хоче стимулювати взаємні інвестиції та збільшити обсяг китайських інвестицій у країні до 2030 року.

"Настав час перегорнути нову сторінку в цьому історичному партнерстві", – наголосив він.

Окрім цього, президент Франції закликав до тіснішої співпраці між Францією та Китаєм щодо України, закликавши всі сторони прийняти мораторій на удари по критичній інфраструктурі України.

Триденний візит Макрона відбувається після поїздки до Парижа цього тижня президента Володимира Зеленського.