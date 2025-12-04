Макрон призвал Китай увеличить инвестиции во Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином призвал к увеличению китайских инвестиций в страну.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Макрон заявил, что Европа, в том числе и Франция, требует более четкой структуры для привлечения больших прямых инвестиций из Китая. Он предупредил, что растущий торговый профицит Китая с остальным миром становится неустойчивым, тогда как инвестиции, поступающие в Европу, остаются слишком низкими.

Он подчеркнул, что Европа должна работать над повышением своей конкурентоспособности, а Китай должен ускорить усилия по усилению внутреннего потребления.

"Худший способ устранить эти дисбалансы – это торговая война", – уверен президент Франции.

Си, в свою очередь, охарактеризовал переговоры с Макроном откровенными, плодотворными и дружественными. Он отметил, что обе страны договорились углубить сотрудничество в таких сферах, как:

аэрокосмическая отрасль;

авиация и ядерная энергетика;

цифровые технологии;

биофармацевтика.

На заседании Китайско-французского делового совета Си заявил, что поддерживает китайские компании, желающие инвестировать во Францию, назвав эту страну "незаменимым" торговым партнером.

"Взаимозависимость не является риском, а переплетенные интересы не являются угрозой", – сказал он.

Макрон заявил, что Франция хочет стимулировать взаимные инвестиции и увеличить объем китайских инвестиций в стране до 2030 года.

"Пришло время перевернуть новую страницу в этом историческом партнерстве", – подчеркнул он.

Кроме этого, президент Франции призвал к более тесному сотрудничеству между Францией и Китаем по Украине, призвав все стороны принять мораторий на удары по критической инфраструктуре Украины.

Трехдневный визит Макрона происходит после поездки в Париж на этой неделе президента Владимира Зеленского.