Орбан резко повысит минимальную зарплату за месяцы до парламентских выборов

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в четверг объявил о повышении минимальной зарплаты на 11% на фоне приближения парламентских выборов в 2026 году и падения экономики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Орбан объявил о повышении минимальной зарплаты на 11% в 2026 году после достижения согласия с работодателями и профсоюзами.

Это меньше, чем запланированное ранее 13-процентное повышение, которое работодатели попросили пересмотреть после разочарования экономическим ростом Венгрии в этом году.

Премьер Венгрии прогнозировал экономический "скачок" в 2025 году после лет стагнации, но ВВП страны с начала года едва вырос: в первом квартале ВВП сократился, а в третьем – экономика находилась в состоянии стагнации.

Орбан рассчитывает, что большая зарплата будет побуждать граждан больше тратить и таким образом стимулировать экономику. Такой политики правительство Венгрии придерживалось последние годы, повышают зарплату даже на фоне экономической стагнации.

Это происходит на фоне приближения парламентских выборов в Венгрии в 2026 году, на которых партия Орбана "Фидес" пока уступает оппозиционному движению "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

