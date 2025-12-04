Президент Кипра в Киеве: мы готовы помочь Украине стать членом ЕС

Президент Кипра Никос Христодулидис во время визита в Киев в четверг пообещал поддержку Украине на пути в ЕС в рамках кипрского председательства в Совете Евросоюза, которое начнется 1 января и продлится шесть месяцев.

Об этом Христодулидис заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

Кипрский президент отметил, что в рамках полугодового председательства в Совете ЕС Кипр будет оставаться на стороне Украины.

"В этот период, когда осуществляется геополитическое давление, и оно усиливается, Европе, конечно, нужно единство, целостность и значительная решимость. Кипр готов и делает максимально возможное со своей стороны для того, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", – пообещал Христодулидис.

Он добавил, что Кипр отстаивает расширение ЕС, поскольку считает, что это усилит коллективную безопасность и демократичность всего блока.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что председательство Кипра в Совете ЕС в следующем полугодии станет "историческим" с точки зрения открытия кластеров для вступления Украины в ЕС.

Ранее Зеленский выразил надежду, что Украина за следующий год может открыть и закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в ЕС.

