Германия перебрасывает в Польшу истребители для защиты восточного фланга НАТО

Для защиты восточной территории НАТО Военно-воздушные силы Германии передислоцируют в Польшу дополнительные истребители и 150 военнослужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

В немецких ВВС сообщили в четверг, что с авиабазы Нерфених вылетели несколько самолетов Eurofighter, которые направляются к польской военной авиабазе Мальборк. Этот шаг Германия анонсировала еще в середине октября.

Вместе с самолетами Бундесвер отправляет примерно 150 военнослужащих, среди которых, кроме пилотов, есть также технические специалисты, логисты, охранники объектов и военные полицейские.

Размещение самолетов, которое предварительно продлится до конца марта 2026 года, является реакцией на недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими истребителями и дронами.

"Этой миссией наши военнослужащие, наряду с нашей эскадрильей быстрого реагирования, которая уже с августа дислоцируется в Румынии, делают еще один ценный вклад в защиту восточной части территории Альянса", – прокомментировал генерал-лейтенант ВВС Германии Хольгер Нойманн.

В августе и сентябре немецкие истребители Eurofighter уже дислоцировались на польском военном аэродроме Мальборк.

Нидерланды с 1 декабря взяли под свою охрану большой логистический центр НАТО в городе Жешув в восточной Польше, развернув 300 военнослужащих и несколько систем противовоздушной обороны.