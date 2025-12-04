В Британии обвинили вероятного помощника напавшего на синагогу в Манчестере
В Великобритании предъявили обвинение в терроризме мужчине, который мог помогать напавшему на синагогу в Манчестере.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление Королевской прокурорской службы, передает "Европейская правда".
31-летний Мохаммад Башир был обвинен в четырех террористических преступлениях в связи с его возможным участием в действиях, связанных с нападавшим на синагогу в Манчестере Джихадом аль-Шами.
В пятницу, 5 декабря, Башир должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом.
По данным следствия, Башир мог помогать аль-Шами во время предварительной разведки одного из объектов обороны Великобритании.
В то же время, как подчеркнула прокуратура, эта помощь не была непосредственно связана с нападением, которое произошло 2 октября в синагоге в Манчестере.
Прокуратура также выдвинула Баширу несколько обвинений в распространении онлайн-материалов, которые могли поощрять к террористическим актам.
Башир, который самостоятельно заявил о своей этнической принадлежности как британский пакистанец, был арестован 27 ноября в аэропорту Манчестера.
Напомним, нападение, о котором идет речь, произошло утром 2 октября возле синагоги в Манчестере на Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре.
Мужчина въехал автомобилем в группу верующих перед синагогой, а после того с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания. Нападение расследуется как теракт.
Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщалось, что он – выходец из Сирии, прибывший в Британию более 20 лет назад.
В начале октября в связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шесть человек.