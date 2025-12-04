Білорусь поскаржилася в ОБСЄ на закриття прикордонних переходів

Заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Відні поскаржився на те, що на кордоні з країною "створюються нові загороджувальні споруди", а також – на закриття прикордонних переходів.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на виступ Секрети.

Під час виступу Секрета заявив, що за останні роки регіон "перетворився з простору діалогу на простір страхів, бар'єрів, взаємних звинувачень".

"Архітектура безпеки, яка методом проб і помилок вибудовувалася десятиліттями, фактично зруйнована. Припинили свою дію механізми контролю над озброєннями. Попередні формати переговорів заморожені. Довіра зведена до нуля", – заявив він.

Він стверджує, що Європа "рухається за самоздійснюваним пророцтвом ескалації напруженості".

"Якщо ми не змінимо цю логіку, то глобальна війна з категорії ризику перейде в категорію реальності. Білорусь відчуває цю кризу не теоретично, а фізично на своїх кордонах", – поскаржився представник Білорусі.

Він заявив, що на кордонах Білорусі "створюються нові загороджувальні споруди, закриваються прикордонні переходи, штучно вибудовуються нові лінії поділу".

"Величезні, надзвичайні кошти витрачаються на мілітаризацію. Одночасно Білорусь звинувачується в агресивних намірах, яких у нас ніколи не було і немає", – сказав Секрета.

Представник Білорусі поскаржився також й на "політизацію тем нелегальної міграції" та "транскордонної контрабанди".

"При цьому геть ігнорується, що ці проблеми – прямий наслідок криз, зруйнованих держав і помилкових зовнішньополітичних рішень. Білорусь не зобов'язана і не буде компенсувати наслідки чужих помилок", – сказав він.

Водночас Секрета запевнив, що Білорусь "завжди залишається відкритою для контакту на належному рівні", а також "для спільного пошуку вирішення існуючих проблем".

Зазначимо, впродовж останніх місяців країни-сусіди Білорусі страждають від шантажу мігрантами, а також – нальотами метеозондів, які переносять контрабанду.

Зокрема цього ж дня Польща вирішила продовжити дію буферної зони на кордоні із Білоруссю до березня 2026 року.

Нещодавно прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Водночас Ругінене наголосила, що повторне закриття кордону із Білоруссю необхідно тісно координувати із США.

А міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що у зв'язку з загрозою метеозондів із контрабандою з Білорусі країна розглядає можливість введення надзвичайного стану.