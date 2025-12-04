Беларусь пожаловалась в ОБСЕ на закрытие пограничных переходов

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета во время выступления на министерской встрече ОБСЕ в Вене пожаловался на то, что на границе со страной "создаются новые заградительные сооружения", а также – на закрытие пограничных переходов.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на выступление Секреты.

Во время выступления Секрета заявил, что за последние годы регион "превратился из пространства диалога в пространство страхов, барьеров, взаимных обвинений".

"Архитектура безопасности, которая методом проб и ошибок выстраивалась десятилетиями, фактически разрушена. Прекратили свое действие механизмы контроля над вооружениями. Предыдущие форматы переговоров заморожены. Доверие сведено к нулю", – заявил он.

Он утверждает, что Европа "движется по самосбывающемуся пророчеству эскалации напряженности".

"Если мы не изменим эту логику, то глобальная война из категории риска перейдет в категорию реальности. Беларусь ощущает этот кризис не теоретически, а физически на своих границах", – пожаловался представитель Беларуси.

Он заявил, что на границах Беларуси "создаются новые заградительные сооружения, закрываются пограничные переходы, искусственно выстраиваются новые линии раздела".

"Огромные, чрезвычайные средства тратятся на милитаризацию. Одновременно Беларусь обвиняется в агрессивных намерениях, которых у нас никогда не было и нет", – сказал Секрета.

Представитель Беларуси пожаловался также и на "политизацию тем нелегальной миграции" и "трансграничной контрабанды".

"При этом совершенно игнорируется, что эти проблемы – прямое следствие кризисов, разрушенных государств и ошибочных внешнеполитических решений. Беларусь не обязана и не будет компенсировать последствия чужих ошибок", – сказал он.

В то же время Секрета заверил, что Беларусь "всегда остается открытой для контактов на должном уровне", а также "для совместного поиска решения существующих проблем".

Отметим, в течение последних месяцев страны-соседи Беларуси страдают от шантажа мигрантами, а также – налетами метеозондов, которые переносят контрабанду.

В частности, в этот же день Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью до марта 2026 года.

Недавно премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. В то же время Ругинене подчеркнула, что повторное закрытие границы с Беларусью необходимо тесно координировать с США.

А министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в связи с угрозой метеозондов с контрабандой из Беларуси страна рассматривает возможность введения чрезвычайного положения.