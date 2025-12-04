МИД Литвы: реакция НАТО на действия Беларуси является необходимой

Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис заявил, что, учитывая то, что метеозонды, запущенные с территории Беларуси, представляют угрозу национальной безопасности, реакция НАТО на эту ситуацию является необходимой.

Об этом он сказал после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в четверг, 4 декабря, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что это преднамеренная гибридная атака, которая угрожает не только безопасности Литвы, но и всего региона.

"Белорусский режим умышленно и сознательно нарушает работу гражданской авиации, вызывая хаос в наших обществах, шантажируя и распространяя дезинформацию. Реакция НАТО на эти действия необходима", – подчеркнул он.

Во время разговора Будрис подчеркнул, что действия Беларуси с октября представляют серьезную угрозу для гражданской авиации в Литве и Европе.

Он подчеркнул, что Минск не прекращает эти действия и умышленно нацеливает на аэропорт Вильнюса контрабандные воздушные шары, чтобы нарушить его работу. Он также отметил, что Беларусь незаконно захватила и удерживает на своей территории имущество европейских компаний.

По мнению Будриса, важна не только солидарность союзников по НАТО, но и конкретные действия по противодействию гибридным угрозам, поскольку "враждебные режимы испытывают пределы Альянса".

Недавно премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. В то же время Ругинене подчеркнула, что повторное закрытие границы с Беларусью необходимо тесно координировать с США.

А министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в связи с угрозой метеозондов с контрабандой из Беларуси страна рассматривает возможность введения чрезвычайного положения.

Отметим, 4 декабря заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета во время выступления на министерской встрече ОБСЕ в Вене пожаловался на то, что на границе со страной "создаются новые заградительные сооружения", а также – на закрытие пограничных переходов.