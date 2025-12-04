Сибіга нагадав генсеку ОБСЄ про затриманих РФ співробітників моніторингової місії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Відні провів зустріч із генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі Ферідуном Сінірліоглу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Сибіга подякував генсеку ОБСЄ за "плідну зустріч", додавши, що обговорив з ним агресію Росії, важливість притягнення до відповідальності за російські злочини, а також роль Організації в цьому процесі.

"Наголосив на важливості продовження зусиль з метою звільнення трьох незаконно затриманих співробітників СММ ОБСЄ Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова", – додав він.

Росія з 2022 року утримує в полоні трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка була створена за стеженням за дотриманням режиму припинення вогню.

Діяльність місії припинилась після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але в ОБСЄ кажуть, що готові працювати над розгортанням подібної місії після укладення перемирʼя.