Сибига напомнил генсеку ОБСЕ о задержанных РФ сотрудниках мониторинговой миссии

Министр иностранных дел Андрей Сибига в Вене провел встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ферридуном Синирлиоглу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Сибига поблагодарил генсека ОБСЕ за "плодотворную встречу", добавив, что обсудил с ним агрессию России, важность привлечения к ответственности за российские преступления, а также роль Организации в этом процессе.

"Подчеркнул важность продолжения усилий с целью освобождения трех незаконно задержанных сотрудников СММ ОБСЕ Максима Петрова, Вадима Голды и Дмитрия Шабанова", – добавил он.

Россия с 2022 года удерживает в плену трех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая была создана для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня.

Деятельность миссии прекратилась после полномасштабного вторжения России в Украину, но в ОБСЕ говорят, что готовы работать над развертыванием подобной миссии после заключения перемирия.