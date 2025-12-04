Укр Рус Eng

Сибига напомнил генсеку ОБСЕ о задержанных РФ сотрудниках мониторинговой миссии

Новости — Четверг, 4 декабря 2025, 22:25 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Андрей Сибига в Вене провел встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ферридуном Синирлиоглу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Сибига поблагодарил генсека ОБСЕ за "плодотворную встречу", добавив, что обсудил с ним агрессию России, важность привлечения к ответственности за российские преступления, а также роль Организации в этом процессе.

"Подчеркнул важность продолжения усилий с целью освобождения трех незаконно задержанных сотрудников СММ ОБСЕ Максима Петрова, Вадима Голды и Дмитрия Шабанова", – добавил он.

Россия с 2022 года удерживает в плену трех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая была создана для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня.

Деятельность миссии прекратилась после полномасштабного вторжения России в Украину, но в ОБСЕ говорят, что готовы работать над развертыванием подобной миссии после заключения перемирия.

