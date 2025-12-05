СМИ: во Флориде завершилась новая встреча с переговорщиками Трампа по поводу "мирного плана"

Во Флориде завершилась встреча украинской переговорной делегации по поводу "мирного плана" США и переговорщиков команды Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом Суспильному сообщили источники в украинской делегации.

Новость о завершении встречи в Майами появилась около 5 утра (поздно вечером по американскому времени).

С украинской стороны в переговорах участвовали глава делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Напомним, украинскую делегацию пригласили на новую встречу во Флориду после американо-российских переговоров в Москве 2 декабря, с целью предоставить подробную информацию о них.

Перед этим появлялась информация, что президент Владимир Зеленский мог встретиться с Виткоффом и Кушнером в Европе, однако эти планы не реализовали.

По данным немецкого Spiegel, лидеры Франции и Германии в телефонном разговоре, который состоялся в начале этой недели с участием ключевых европейских стран и Украины, высказывали прямые опасения, что Соединенные Штаты могут "предать Украину и Европу" в переговорах, которые ведут с Кремлем относительно потенциального мирного соглашения. После публикации у Макрона опровергли, что он высказывался в таких формулировках.