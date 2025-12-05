У Британії терміново евакуювали 200 будинків та затримали двох громадян Польщі

У британському Дербі оголосили термінову евакуацію мешканців близько 200 будинків та затримали через ймовірне порушення законодавства про поводження з вибухонебезпечними речовинами двох осіб, громадян Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Про евакуацію оголосили вдень 4 грудня, терміново залишити свої домівки довелось мешканцям близько 200 будинків. Причиною стали отримані розвіддані про небезпечні речовини в одному з будинків.

О 16 годині було проведено контрольований підрив того, що знайшла поліція.

Паралельно повідомили про затримання чоловіків віком 40 і 50 років, громадян Польщі. Інформацію про громадянство британська поліція почала розкривати з метою запобігання спекуляціям на цю тему. У поліції зазначили, що не розглядають інцидент як терористичний.

Евакуйованим людям не дозволили одразу ж повертатися додому – повідомляють, що їм організували розміщення "на ніч і наступний день".

Близько 20 години у поліції підтвердили, що на ніч мешканцям ще не можна повертатися додому – лише на короткий час, якщо їм потрібно взяти дуже необхідні речі.

Операція на місці продовжувалася, про наступні деталі обіцяли повідомити вранці у п’ятницю.

Нагадаємо, в середині листопада у німецьких містах Нюрнберг та Кіль евакуйовували тисячі людей через знайдені бомби часів Другої світової війни.

У жовтні в Польщі двоє чоловіків постраждали від вибуху старого снаряда, який вони знайшли і принесли додому.