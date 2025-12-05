В Великобритании срочно эвакуировали 200 домов и задержали двух граждан Польши

В британском Дерби объявили срочную эвакуацию жителей около 200 домов и задержали за возможное нарушение законодательства об обращении с взрывоопасными веществами двух человек, граждан Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Об эвакуации объявили днем 4 декабря, срочно покинуть свои дома пришлось жителям около 200 домов. Причиной стали полученные разведданные об опасных веществах в одном из домов.

В 16 часов был проведен контролируемый подрыв того, что нашла полиция.

Параллельно сообщили о задержании мужчин в возрасте 40 и 50 лет, граждан Польши. Информацию о гражданстве британская полиция начала раскрывать с целью предотвращения спекуляций на эту тему. В полиции отметили, что не рассматривают инцидент как террористический.

Эвакуированным людям не разрешили сразу же возвращаться домой – сообщают, что им организовали размещение "на ночь и следующий день".

Около 20 часов в полиции подтвердили, что на ночь жителям еще нельзя возвращаться домой – только на короткое время, если им нужно взять очень необходимые вещи.

Операция на месте продолжалась, о дальнейших деталях обещали сообщить утром в пятницу.

