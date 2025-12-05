Венс назвав неможливість швидкого миру між РФ і Україною найбільшим розчаруванням на посаді

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав неможливість досягти швидкого мирного врегулювання у війні РФ проти України найбільшим розчаруванням на посаді.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю NBC News.

На запитання про найбільше розчарування на посаді віцепрезидента Венс назвав невдачу в укладенні угоди про припинення війни Росії проти України.

"Послухайте, ситуація між Росією та Україною, на мою думку, є джерелом постійного розчарування для всього Білого дому", – сказав Венс.

"Я думаю, що ми дійсно вважали – і ви мільйон разів чули, як президент це повторював -що це буде найлегша війна для вирішення. І якби ви сказали, що мир на Близькому Сході легше досягти, ніж мир у Східній Європі, я б сказав, що ви божевільні", – зазначив він.

Венс додав, що залишається оптимістом.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його переговірники із зустрічі в Москві винесли враження, що російський правитель Владімір Путін хоче завершити війну, але водночас він не знає, що буде далі.

Днями європейські лідери висловили суворе застереження президенту України Володимиру Зеленському: не поступайтеся вимогам Росії без надійних гарантій безпеки з боку США.