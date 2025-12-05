Вэнс назвал невозможность быстрого мира между РФ и Украиной самым большим разочарованием на посту
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал невозможность достичь быстрого мирного урегулирования в войне РФ против Украины самым большим разочарованием на посту.
Об этом он сказал в интервью NBC News.
На вопрос о самом большом разочаровании на посту вице-президента Вэнс назвал неудачу в заключении соглашения о прекращении войны России против Украины.
"Послушайте, ситуация между Россией и Украиной, по моему мнению, является источником постоянного разочарования для всего Белого дома", – сказал Вэнс.
"Я думаю, что мы действительно считали – и вы миллион раз слышали, как президент это повторял – что это будет самая легкая война для решения. И если бы вы сказали, что мир на Ближнем Востоке легче достичь, чем мир в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сумасшедшие", – отметил он.
Вэнс добавил, что остается оптимистом.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что его переговорщики со встречи в Москве вынесли впечатление, что российский правитель Владимир Путин хочет завершить войну, но в то же время он не знает, что будет дальше.
На днях европейские лидеры высказали строгое предостережение президенту Украины Владимиру Зеленскому: не уступайте требованиям России без надежных гарантий безопасности со стороны США.