Розгортання бункерів на кордоні Естонії затримується майже на рік

Роботи зі встановлення бункерів у прикордонних районах Естонії в рамках створення Балтійського оборонного поясу відкладаються приблизно на рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Держава розпочне встановлення перших об'єктів протягом найближчих тижнів, водночас весь комплекс робіт планують завершити до кінця 2027 року.

Монтаж захисних споруд у природному ландшафті мав розпочатися ще на початку цього року, проте терміни зсунулися, хоча цільовий показник залишається незмінним – 600 бункерів.

За даними Центру оборонних інвестицій, перші контракти вже укладено, і в грудні в основу буде встановлено перші п'ять об'єктів.

У Силах оборони Естонії наголошують, що бункери призначені насамперед для захисту військовослужбовців від прямих влучень артилерійських снарядів калібру 152 мм, застосування яких російська армія активно нарощує.

Нагадаємо, президенти Естонії, Латвії та Литви після переговорів у четвер у Ризі домовились, що рішення про демонтаж залізничних колій на кордоні з Росією вони ухвалюватимуть спільно.

Як повідомлялося, Сейм Латвії планує прискорити встановлення протитанкових загороджень на кордоні з Росією.