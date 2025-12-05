Развертывание бункеров на границе Эстонии задерживается почти на год

Работы по установке бункеров в приграничных районах Эстонии в рамках создания Балтийского оборонительного пояса откладываются примерно на год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Государство начнет установку первых объектов в течение ближайших недель, в то же время весь комплекс работ планируют завершить до конца 2027 года.

Монтаж защитных сооружений в естественном ландшафте должен был стартовать еще в начале года, однако сроки сдвинулись, хотя целевой показатель остается неизменным – 600 бункеров.

По данным Центра оборонных инвестиций, первые контракты уже заключены, и в декабре в основу будут установлены первые пять объектов.

В Силах обороны Эстонии отмечают, что бункеры предназначены прежде всего для защиты военнослужащих от прямых попаданий артиллерийских снарядов калибра 152 мм, применение которых российская армия активно наращивает.

Напомним, президенты Эстонии, Латвии и Литвы после переговоров в четверг в Риге договорились, что решение о демонтаже железнодорожных путей на границе с Россией они будут принимать совместно.

Как сообщалось, Сейм Латвии планирует ускорить установление противотанковых заграждений на границе с Россией.