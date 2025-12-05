У Литві готуються оголосити надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з Білорусі

Уряд Литви планує оголосити надзвичайну ситуацію "через загрозу громадянській безпеці".

Про це, як пише "Європейська правда", заявив радник прем’єр-міністра країни Ігнас Альгірдас Добровольскас, повідомив суспільний мовник Литви LRT.

В останні кілька місяців Литва зіштовхнулася із напливом контрабандних повітряних куль, які перешкоджають роботі аеропорту Вільнюса. Востаннє повітряний простір над аеропортом було закрито ввечері в середу, 3 грудня, а особливо інтенсивна атака таких куль сталася минулими вихідними.

"Уряд готується оголосити надзвичайну ситуацію через загрозу громадянській безпеці", – заявив Добровольскас.

Нагадаємо, через контрабандні повітряні кулі Литва у жовтні закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

Зазначимо, 2 грудня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс заявив, що з огляду на те, що метеозонди, запущені з території Білорусі, становлять загрозу національній безпеці – реакція НАТО на цю ситуацію є необхідною.