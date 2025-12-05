В Литве готовятся объявить чрезвычайную ситуацию из-за воздушных шаров из Беларуси

Правительство Литвы планирует объявить чрезвычайную ситуацию "из-за угрозы гражданской безопасности".

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил советник премьер-министра страны Игнас Альгирдас Добровольскас, сообщил общественный вещатель Литвы LRT.

В последние несколько месяцев Литва столкнулась с наплывом контрабандных воздушных шаров, которые препятствуют работе аэропорта Вильнюса. Последний раз воздушное пространство над аэропортом было закрыто вечером в среду, 3 декабря, а особенно интенсивная атака таких шаров произошла в минувшие выходные.

"Правительство готовится объявить чрезвычайную ситуацию из-за угрозы гражданской безопасности", – заявил Добровольскас.

Напомним, из-за контрабандных воздушных шаров Литва в октябре закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.

Отметим, 2 декабря премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. Однако, по ее словам, этот шаг необходимо координировать с США.

Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис заявил, что ввиду того, что метеозонды, запущенные с территории Беларуси, представляют угрозу национальной безопасности - реакция НАТО на эту ситуацию необходима.