Венс у найближчі тижні очікує хороших новин щодо врегулювання війни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що у найближчі тижні можна сподіватися на хороші новини у питанні врегулювання війни РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю NBC News.

Попри те, що неможливість досягти швидкого миру у війні РФ проти України стала найбільшим розчаруванням Венса на посаді, він залишається оптимістом.

"Я дійсно вважаю, що ми досягли значного прогресу, але ми ще не досягли фінішу", – сказав він.

"Я думаю, що є надія – сподіваємося, що найближчими тижнями на цьому фронті будуть хороші новини", – додав Венс.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його переговірники із зустрічі в Москві винесли враження, що російський правитель Владімір Путін хоче завершити війну, але водночас він не знає, що буде далі.

Днями європейські лідери висловили суворе застереження президенту України Володимиру Зеленському: не поступайтеся вимогам Росії без надійних гарантій безпеки з боку США.