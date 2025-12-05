Бундестаг принял реформу военной службы

Нижняя палата немецкого парламента приняла реформу военной службы, которой предшествовали ожесточенные дискуссии в правящей коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После длительной борьбы Бундестаг принял новый закон о призыве на военную службу с целью укрепления Бундесвера.

Вице-президент Бундестага Омид Нурипур (партия "Зеленые") объявил результаты голосования: было подано 596 голосов. Из них 323 голоса "за", 272 голоса "против", 1 воздержался

Новый закон предусматривает, что 18-летние мужчины снова будут обязаны проходить призывной медицинский осмотр, но служба с оружием пока будет оставаться добровольной.

Законодательство предусматривает значительное увеличение численности военного персонала, в первую очередь на добровольной основе.

Однако в случае нехватки новобранцев позже может быть введена обязательная служба после последующего утверждения законодательством. Особо спорный вопрос о том, кто будет подлежать обязательному призыву и как это можно реализовать справедливо, еще не решен.

Бундесрат (верхняя палата) еще должен одобрить этот закон. Закон должен вступить в силу в январе 2026 года. Предыдущая система призыва была приостановлена в 2011 году.

Партии правящей коалиции достигли компромисса по новой модели военной службы в ноябре.

Депутаты блока ХДС/ХСС критиковали законопроект за то, что в нем не указано, при каких обстоятельствах добровольная служба может перейти в обязательную систему. В связи с этим принятие законопроекта в Бундестаге затягивалось.