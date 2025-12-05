Макрон прокоментував публікації про злиту розмову євролідерів і загрозу "зради" США

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував публікації у ЗМІ про "злиту" розмову ключових європейських лідерів, у тому числі Макрона, де лунали побоювання, що США поступляться інтересами України і Європи у переговорах з Москвою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі французьким ЗМІ під час візиту до Китаю.

Макрон зазначив, що "бачив усі ці чутки, що виринали останніми днями".

"Єдність між американцями і європейцями щодо українського питання є незамінною. І я постійно кажу, повторюю, наголошую: нам потрібно працювати разом, ми повинні працювати разом", – сказав президент Франції.

"Ми вітаємо і підтримуємо зусилля Сполучених Штатів. Але США потрібні європейці задля цих мирних зусиль – тому що йдеться про події у Європі, тому що ми будемо надавачами гарантій безпеки, тому що ми – ті, хто обговорює санкції, тому що у нас заморожені російські активи… Нам потрібна не недовіра, а співпраця – задля України, міжнародного права і нашої власної колективної безпеки", – наголосив Макрон.

Він також зазначив, що не схоже, що Москва зараз зацікавлена у реальних перемовинах.

"Єдиний, хто не хоче миру – це Росія. Бо вона хоче "все". Якщо дивитися реалістично – зараз ми не в ситуації, яка сприяє тому, щоб Росія сіла за стіл (переговорів). Тому ми вважаємо, що потрібно підтримувати військові зусилля (України), продовжувати переговори для підготовки миру, але й посилити тиск – особливо на російську економіку", – сказав Макрон.

Нагадаємо, Spiegel отримало транскрипт телефонної розмови за участі євролідерів, генсека НАТО і Зеленського. Лідери Франції та Німеччини, згідно з ним, висловлювали прямі побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах, які ведуть з Кремлем стосовно потенційної мирної угоди. У Макрона після публікації заявили, що він не висловлювався у таких формулюваннях, як це подано.

За даними WSJ, європейці застерегли Зеленського щодо поступок Росії без надійних гарантій безпеки США.

Читайте також статтю "ЄП" з Брюсселя: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.