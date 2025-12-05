Макрон прокомментировал публикации о слитом разговоре евролидеров и угрозе "предательства" США

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал публикации в СМИ о "слитном" разговоре ключевых европейских лидеров, в том числе Макрона, где звучали опасения, что США поступятся интересами Украины и Европы в переговорах с Москвой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии французским СМИ во время визита в Китай.

Макрон отметил, что "видел все эти слухи, которые всплывали в последние дни".

"Единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу незаменимо. И я постоянно говорю, повторяю, подчеркиваю: нам нужно работать вместе, мы должны работать вместе", – сказал президент Франции.

"Мы приветствуем и поддерживаем усилия Соединенных Штатов. Но США нужны европейцы для этих мирных усилий – потому что речь идет о событиях в Европе, потому что мы будем поставщиками гарантий безопасности, потому что мы – те, кто обсуждает санкции, потому что у нас заморожены российские активы... Нам нужно не недоверие, а сотрудничество – для Украины, международного права и нашей собственной коллективной безопасности", – подчеркнул Макрон.

Он также отметил, что не похоже, что Москва сейчас заинтересована в реальных переговорах.

"Единственный, кто не хочет мира – это Россия. Потому что она хочет "все". Если смотреть реалистично – сейчас мы не в ситуации, которая способствует тому, чтобы Россия села за стол (переговоров). Поэтому мы считаем, что нужно поддерживать военные усилия (Украины), продолжать переговоры для подготовки мира, но и усилить давление – особенно на российскую экономику", – сказал Макрон.

Напомним, Spiegel получило транскрипт телефонного разговора с участием евролидеров, генсека НАТО и Зеленского. Лидеры Франции и Германии, согласно ему, выражали прямые опасения, что Соединенные Штаты могут "предать Украину и Европу" в переговорах, которые ведут с Кремлем о потенциальном мирном соглашении. У Макрона после публикации заявили, что он не высказывался в таких формулировках, как это подано.

По данным WSJ, европейцы предостерегли Зеленского от уступок России без надежных гарантий безопасности США.

