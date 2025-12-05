СМИ: США хотят, чтобы Европа взяла на себя почти все оборонные способности НАТО до 2027 года

Соединенные Штаты призывают европейских союзников по НАТО взять на себя ответственность за все конвенционные оборонительные возможности Альянса, от разведки до ракет, до 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Пентагона.

Перекладывание этого бремени с США на европейских членов НАТО кардинально изменит то, как Соединенные Штаты сотрудничают со своими важнейшими военными партнерами.

Как утверждают источники Reuters, такой сигнал был передан на этой неделе на встрече в Вашингтоне сотрудников Пентагона, которые контролируют политику НАТО, и нескольких европейских делегаций. Для европейцев такой сжатый срок показался нереалистичным.

На встрече представители Пентагона отметили, что Вашингтон недоволен шагами, которые Европа сделала в укреплении своего оборонного потенциала после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

По словам источников, американские чиновники сообщили своим коллегам, что если Европа не выполнит требования до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.

Напомним, 4 декабря США опубликовали новую стратегию национальной безопасности, в которой отмечено стремление к тому, чтобы НАТО не воспринимался как "постоянно расширяющийся альянс".

Также в США допускают, что Германия в будущем может взять на себя командование силами НАТО в Европе.