Мерц: заморожені росактиви має отримати Україна, а не США

Німецький канцлер Фрідріх Мерц виступив проти передачі США заморожених у Європейському Союзі російських активів – ідеї, яка, за даними ЗМІ, обговорювалася в ході мирних переговорів, що просуваються американським президентом Дональдом Трампом.

Заяву очільника німецького уряду наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Німецький канцлер заявив, що заморожені в ЄС російські активи мають бути передані не США, а Україні.

"Ці гроші мають піти Україні", – сказав Мерц.

Він зазначив, що Україні потрібно допомогти пережити зиму та, ймовірно, надати фінансову підтримку на найближчі два-три роки.

"Для цього нам потрібні кошти. Це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної економічної можливості перевести задіяні нами кошти в США. І американський уряд це знає", – підкреслив Мерц.

За його словами, дехто у США хоче "набути певної економічної вигоди" від можливого врегулювання війни РФ проти України.

"Це законно, але це не мета операції, яку ми спільно запустимо в Європі найближчими днями", – додав канцлер.

За даними агентства Bloomberg, США провели лобіювання в декількох країнах Європейського Союзу, намагаючись заблокувати плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ для забезпечення позики Україні.

Вашингтон розглядає російські активи як частину своїх пропозицій щодо укладення мирних домовленостей з Москвою і запропонував використовувати їх для фінансування післявоєнних інвестицій під керівництвом США.

Сам Мерц, як повідомляли раніше, відклав заплановану поїздку до Осло в п'ятницю і замість цього поїде до Брюсселя для переговорів щодо російських заморожених активів.