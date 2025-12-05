Мерц: замороженные росактивы должна получить Украина, а не США

Немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил против передачи США замороженных в Европейском Союзе российских активов – идеи, которая, по данным СМИ, обсуждалась в ходе мирных переговоров, продвигаемых американским президентом Дональдом Трампом.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Немецкий канцлер заявил, что замороженные в ЕС российские активы должны быть переданы не США, а Украине.

"Эти деньги должны пойти Украине", – сказал Мерц.

Он отметил, что Украине нужно помочь пережить зиму и, вероятно, оказать финансовую поддержку на ближайшие два-три года.

"Для этого нам нужны средства. Это внутриевропейский вопрос, и я не вижу никакой экономической возможности перевести задействованные нами средства в США. И американское правительство это знает", – подчеркнул Мерц.

По его словам, кое-кто в США хочет "получить определенную экономическую выгоду" от возможного урегулирования войны РФ против Украины.

"Это законно, но это не цель операции, которую мы совместно запустим в Европе в ближайшие дни", – добавил канцлер.

По данным агентства Bloomberg, США провели лоббирование в нескольких странах Европейского Союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов РФ для обеспечения займа Украине.

Вашингтон рассматривает российские активы как часть своих предложений по заключению мирных договоренностей с Москвой и предложил использовать их для финансирования послевоенных инвестиций под руководством США.

Сам Мерц, как сообщали ранее, отложил запланированную поездку в Осло в пятницу и вместо этого поедет в Брюссель для переговоров по российским замороженным активам.