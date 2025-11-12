Правоохоронні органи Швеції – проти кримінальної відповідальності для 13-річних

Більшість органів влади та організацій, з якими провели консультації щодо планів уряду Швеції знизити вік кримінальної відповідальності з 15 до 13 років, виступили проти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Аналіз відповідей показав, що з 74 респондентів 61 висловив заперечення, застереження чи критику щодо пропозиції знизити вік кримінальної відповідальності до 13 років.

Серед іншого, поліція Швеції вважає, що зниження віку означає ризик того, що "значно молодші діти, ніж сьогодні, будуть залучені до злочинних угруповань".

А пенітенціарна служба Швеції сказала, що "наразі не повністю готова і не має необхідного обладнання для догляду за дітьми віком 14 років, не кажучи вже про 13-річних".

Шведська прокуратура вважає, що пропозиція може "спричинити значні проблеми при застосуванні і мати нерозумні наслідки".

Швеція вже понад десятиліття бореться з різким зростанням кількості насильницьких злочинів, причому багато злочинців молодші за 15 років, що нині є віком кримінальної відповідальності у країні.

Це питання привернуло увагу в регіоні після того, як шведські банди розширили свою діяльність на сусідні Данію, Норвегію та Фінляндію, де їхні особливо жорстокі методи викликають занепокоєння у влади.

У вересні шведський уряд оголосив про плани знизити вік до 13 років з метою боротьби з молодіжною злочинністю та надіслав законопроєкт для обговорення 126 органам влади та організаціям.