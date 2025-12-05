Швеция хочет лишать гражданства лидеров преступных группировок

Правительство Швеции в пятницу предложило внести в конституцию изменения, которые позволят лишать гражданства некоторых лидеров преступных группировок, в рамках борьбы с широко распространенной в стране организованной преступностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В январе парламентский комитет предложил конституционные изменения, позволяющие лишать паспортов лиц с двойным гражданством, осужденных за шпионаж или измену, но не стал предлагать меры, направленные против организованной преступности.

"Правительство решило пойти дальше предложения комитета, чтобы сделать возможным лишение гражданства, например, лидеров банд, виновных в причинении очень серьезного вреда обществу", – заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер на пресс-конференции.

По его словам, предложенный законопроект включает предложение, которое позволит лишать паспортов лиц с двойным гражданством, осужденных за "преступления, серьезно затрагивающие жизненно важные национальные интересы", такие как серьезные преступления, связанные с бандитизмом.

Стрёммер заявил, что стремится к тому, чтобы предложенные изменения в конституцию вступили в силу в начале 2027 года.

Швеция уже более десятилетия борется с резким ростом количества насильственных преступлений, причем многие преступники моложе 15 лет, что сейчас является возрастом уголовной ответственности в стране.

Этот вопрос привлек внимание в регионе после того, как шведские банды расширили свою деятельность на соседние Данию, Норвегию и Финляндию, где их особенно жестокие методы вызывают беспокойство у властей.

В сентябре шведское правительство объявило о планах снизить возраст до 13 лет с целью борьбы с молодежной преступностью и направило законопроект для обсуждения 126 органам власти и организациям.

Однако большинство органов власти и организаций выступили против таких намерений.