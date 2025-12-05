Італія профінансує будівництво нового педіатричного комплексу в Одесі

Італія займеться відбудовою Одеської дитячої лікарні – відповідну угоду підписали у Києві у рамках дня, присвяченого відзначенню ролі Італії у відбудові та наданні гуманітарної підтримки Україні.

Про це "Європейській правді" повідомили у посольстві Італії.

Угоду підписали посол Італії Карло Формоза та віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба.

Зобов’язання Італії дозволить звести новий сучасний педіатричний комплекс на 260 додаткових ліжок, що забезпечить медичну допомогу дітям регіону та зробить лікарню провідним центром для всього півдня України.

"Нова Одеська дитяча лікарня – це інвестиція у майбутні покоління України, у тих, хто найбільш несправедливо постраждав від цієї жахливої війни", – зазначив посол Карло Формоза.

Під час заходу також були представлені основні напрями роботи в межах італійського патронату над Одесою, що охоплюють понад 93 мільйони євро, спрямовані на проєкти у сферах охорони здоров’я, сільського розвитку та збереження культурної спадщини.

До цього додаються 45 мільйонів євро, виділені на гуманітарні проєкти в межах Другої надзвичайної ініціативи, реалізованої італійським Агентством зі співробітництва у сфері розвитку (AICS).

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Італія надає Україні понад 30 млн євро безповоротної допомоги на відновлення культурної спадщини Одеської області.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні обіцяла влітку, що її держава розширить підтримку України у різних сферах – від енергетики до транспорту, а також у сфері оборони.