Италия профинансирует строительство нового педиатрического комплекса в Одессе

Италия займется восстановлением Одесской детской больницы – соответствующее соглашение подписали в Киеве в рамках дня, посвященного празднованию роли Италии в восстановлении и оказании гуманитарной поддержки Украине.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Италии.

Соглашение подписали посол Италии Карло Формоза и вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба.

Обязательства Италии позволит возвести новый современный педиатрический комплекс на 260 дополнительных коек, что обеспечит медицинскую помощь детям региона и сделает больницу ведущим центром для всего юга Украины.

"Новая Одесская детская больница – это инвестиция в будущие поколения Украины, в тех, кто наиболее несправедливо пострадал от этой ужасной войны", – отметил посол Карло Формоза.

Во время мероприятия также были представлены основные направления работы в рамках итальянского патроната над Одессой, охватывающие более 93 млн евро, направленные на проекты в сферах здравоохранения, сельского развития и сохранения культурного наследия.

К этому прибавляются 45 млн евро, выделенные на гуманитарные проекты в рамках Второй чрезвычайной инициативы, реализованной итальянским Агентством по сотрудничеству в сфере развития (AICS).

Напомним, в июле стало известно, что Италия предоставляет Украине более 30 млн евро безвозвратной помощи на восстановление культурного наследия Одесской области.

Премьер Италии Джорджа Мелони обещала летом, что ее государство расширит поддержку Украины в различных сферах – от энергетики до транспорта, а также в сфере обороны.