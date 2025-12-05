Мерц забезпечив більшість для пенсійного закону попри бунт частини фракції

Німецький канцлер Фрідріх Мерц у п’ятницю забезпечив у Бундестазі абсолютну більшість для законопроєкту про пенсії попри попередній бунт депутатів з його консервативної партії, який підкреслив непевність його контролю над власною політсилою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Законопроєкт був схвалений 318 голосами "за", що означає більше ніж половину всіх членів Бундестагу. 225 депутатів проголосували проти.

Такий результат вказує на те, що проєкт, ймовірно, був прийнятий без допомоги опозиції. Будь-який інший результат став би серйозним ударом по авторитету канцлера.

Коаліція Мерца має незначну більшість у 12 голосів у парламенті. Але законопроєкт зіткнувся з опором з боку молодіжної фракції консерваторів, яка має 18 голосів.

Ці законодавці стверджували, що пенсійні плани закріплюють фінансово нестійку систему, залишаючи молодим поколінням оплачувати рахунки.

Пенсії та справедливість між поколіннями стають ключовими політичними питаннями в Європі в умовах старіння населення та скорочення державних видатків.

Аналітики зазначають, що для канцлера було б принизливо покладатися на підтримку опозиції, зокрема – Лівої партії.

Переговори щодо реформи велись до останнього моменту, її погодили тільки наприкінці листопада.

Нещодавно Мерц був змушений публічно відкинути можливість створення уряду меншості на тлі суперечок щодо пенсійної реформи.