Мерц обеспечил большинство для пенсионного закона, несмотря на бунт части фракции

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в пятницу обеспечил в Бундестаге абсолютное большинство для законопроекта о пенсиях, несмотря на бунт депутатов из его консервативной партии, который подчеркнул неуверенность в его контроле над собственной политсилой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Законопроект был одобрен 318 голосами "за", что означает более половины всех членов Бундестага. 225 депутатов проголосовали против.

Такой результат указывает на то, что проект, вероятно, был принят без помощи оппозиции. Любой другой результат стал бы серьезным ударом по авторитету канцлера.

Коалиция Мерца имеет незначительное большинство в 12 голосов в парламенте. Но законопроект столкнулся с сопротивлением со стороны молодежной фракции консерваторов, которая имеет 18 голосов.

Эти законодатели утверждали, что пенсионные планы закрепляют финансово неустойчивую систему, оставляя молодым поколениям оплачивать счета.

Пенсии и справедливость между поколениями становятся ключевыми политическими вопросами в Европе в условиях старения населения и сокращения государственных расходов.

Аналитики отмечают, что для канцлера было бы унизительно полагаться на поддержку оппозиции, в частности – Левой партии.

Переговоры по реформе велись до последнего момента, ее согласовали только в конце ноября.

Недавно Мерц был вынужден публично отвергнуть возможность создания правительства меньшинства на фоне споров по пенсионной реформе.