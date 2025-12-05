УП: українська делегація знову зустрінеться з Віткоффом і Кушнером у п’ятницю

Секретар РНБО Рустем Умєров і керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у п’ятницю, 5 грудня, мають провести ще одну зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Маямі.

Про це "Українській правді" стало відомо від джерел, наближених до української делегації, інформує "Європейська правда".

Попередня зустріч у такому форматі закінчилась пізно ввечері 4 грудня.

Зустріч української делегації з представниками команди Трампа запланована на 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

"Сьогодні запланована чергова зустріч Рустема Умєрова та Андрія Гнатова з американською стороною. Перемовини зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо подальших кроків у мирному процесі відбудуться у Флориді о другій половині дня за місцевим часом", – розповів співрозмовник УП.

Перед тим з’являлась інформація, що президент Володимир Зеленський міг зустрітись з Віткоффом і Кушнером у Європі, однак ці плани не реалізували.