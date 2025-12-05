УП: украинская делегация снова встретится с Уиткоффом и Кушнером в пятницу

Секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу, 5 декабря, должны провести еще одну встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами.

Об этом "Украинской правде" стало известно от источников, приближенных к украинской делегации, информирует "Европейская правда".

Предыдущая встреча в таком формате закончилась поздно вечером 4 декабря.

Встреча украинской делегации с представителями команды Трампа запланирована на 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

"Сегодня запланирована очередная встреча Рустема Умерова и Андрея Гнатова с американской стороной. Переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером относительно дальнейших шагов в мирном процессе состоятся во Флориде во второй половине дня по местному времени", – рассказал собеседник УП.

Перед тем появлялась информация, что президент Владимир Зеленский мог встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Европе, однако эти планы не реализовали.