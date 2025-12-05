Німецькі "ліві" гостро критикують Мерца через візит до Ізраїлю

Співголова Лівої партії Німеччини Ян ван Акен назвав прийдешній візит канцлера Фрідріха Мерца до Ізраїлю "оголошенням війни міжнародному праву".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Ван Акен розкритикував плани німецького канцлера відвідати Ізраїль, посилаючись на звинувачення у воєнних злочинах у секторі Гази.

"Поїздка Мерца до Ізраїлю є оголошенням війни міжнародному праву. Він зустрічається з Беньяміном Нетаньягу, хоча проти нього винесено міжнародний ордер на арешт за підозрою у воєнних злочинах", – сказав він.

Лідер "лівих" додав, що зустріч із премʼєром Ізраїлю, "підозрюваним у воєнних злочинах" не є "звичайним державним візитом".

Також ван Акен розкритикував рішення уряду Німеччини про відновлення поставок німецької зброї до Ізраїлю, назвавши його "політичним скандалом".

За його словами, Німеччина не повинна постачати зброю, доки ізраїльський уряд не підтримає публічно політичне рішення про створення окремої палестинської держави.

Фрідріх Мерц, як очікується, здійснить поїздку 6-7 грудня для зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Хоча Німеччина підтримує тісні відносини з Ізраїлем, перший візит Мерца відбудеться приблизно через сім місяців після його вступу на посаду.