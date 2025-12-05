Немецкие "левые" остро критикуют Мерца из-за визита в Израиль

Сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен назвал грядущий визит канцлера Фридриха Мерца в Израиль "объявлением войны международному праву".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Ван Акен раскритиковал планы немецкого канцлера посетить Израиль, ссылаясь на обвинения в военных преступлениях в секторе Газы.

"Поездка Мерца в Израиль является объявлением войны международному праву. Он встречается с Биньямином Нетаньяху, хотя ему вынесен международный ордер на арест по подозрению в военных преступлениях", – сказал он.

Лидер "левых" добавил, что встреча с премьером Израиля, "подозреваемым в военных преступлениях" не является "обычным государственным визитом".

Также ван Акен раскритиковал решение правительства Германии о возобновлении поставок немецкого оружия в Израиль, назвав его "политическим скандалом".

По его словам, Германия не должна поставлять оружие, пока израильское правительство не поддержит публично политическое решение о создании отдельного палестинского государства.

Фридрих Мерц, как ожидается, совершит поездку 6-7 декабря для встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Хотя Германия поддерживает тесные отношения с Израилем, первый визит Мерца состоится примерно через семь месяцев после его вступления в должность.