Прем’єрка Литви підтвердила плани оголосити режим НС через повітряні кулі

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що наступного тижня запровадить режим надзвичайної ситуації в країні через контрабандні повітряні кулі з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив суспільний мовник Литви LRT.

Контрабандні кулі з Білорусі останні кілька місяців порушують повітряний простір Литви, перешкоджаючи роботі аеропорту Вільнюса та створюючи загрозу громадянській безпеці.

"Щоб полегшити роботу об'єднаних груп, фахівці прийняли рішення, що зараз найкращим варіантом є оголошення надзвичайної ситуації, я прислухаюся до їхньої думки, тому наступного тижня ми оголосимо (надзвичайну ситуацію. – Ред.). Якщо ситуація зміниться, ми не виключаємо можливості піти далі", – сказала журналістам у п'ятницю Ругінене.

У п'ятницю прем’єрка також обговорила з лідерами фракцій Сейму дії щодо запобігання збоям у роботі цивільної авіації через польоти повітряних куль. Після зустрічі опозиція запропонувала уряду свій план боротьби з повітряними кулями.

Нагадаємо, через контрабандні повітряні кулі Литва у жовтні закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

Зазначимо, 2 грудня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс заявив, що з огляду на те, що метеозонди, запущені з території Білорусі, становлять загрозу національній безпеці – реакція НАТО на цю ситуацію є необхідною.