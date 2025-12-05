Етнічні серби-мери вступили на посади на півночі Косова

Етнічні серби-мери у п’ятницю вступили на посади в муніципалітетах із сербською більшістю на півночі Косова – через понад два роки після кризи, що призвела до сутичок із миротворцями під проводом НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Нових мерів у чотирьох північних муніципалітетах Косова було приведено до присяги після місцевих виборів у жовтні.

Усі четверо представляють партію "Сербський список", яку підтримує президент Сербії Александар Вучич.

Мілан Радоєвич, новообраний мер північної частини міста Митровиця, заявив, що громадяни "чітко висловили свою волю" на жовтневих виборах.

"Вони (виборці) дали нам мандат, щоб закрити темну сторінку та працювати в інтересах громадян і муніципалітету", – сказав Радоєвич.

У 2023 році сербські посадовці на півночі Косова вийшли з місцевих органів влади та бойкотували вибори через суперечку з центральним урядом у Приштині, де домінують етнічні албанці.

Напруженість різко зросла після того, як влада фактично призначила мерів-албанців у сербських муніципалітетах на півночі.

Понад два десятки військових місії KFOR під проводом НАТО були поранені у 2023 році під час сутичок, коли місцеві серби намагалися захопити будівлі муніципалітетів на півночі Косова.

Попри припинення сутичок, напруженість у північному Косові не знизилась.

Сербія та етнічні серби в Косові обурені тим, що уряд досі не створив асоціацію сербських муніципалітетів, передбачену багато років тому в межах діалогу, посередництво в якому здійснює Європейський Союз.