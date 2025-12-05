Этнические сербы-мэры вступили в должности на севере Косова

Этнические сербы-мэры в пятницу вступили в должности в муниципалитетах с сербским большинством на севере Косова – спустя более двух лет после кризиса, приведшего к столкновениям с миротворцами под руководством НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Новые мэры в четырех северных муниципалитетах Косова были приведены к присяге после местных выборов в октябре.

Все четверо представляют партию "Сербский список", которую поддерживает президент Сербии Александар Вучич.

Милан Радоевич, новоизбранный мэр северной части города Митровица, заявил, что граждане "четко выразили свою волю" на октябрьских выборах.

"Они (избиратели) дали нам мандат, чтобы закрыть темную страницу и работать в интересах граждан и муниципалитета", – сказал Радоевич.

В 2023 году сербские чиновники на севере Косова вышли из местных органов власти и бойкотировали выборы из-за спора с центральным правительством в Приштине, где доминируют этнические албанцы.

Напряженность резко возросла после того, как власти фактически назначили мэров-албанцев в сербских муниципалитетах на севере.

Более двух десятков военных миссии KFOR под руководством НАТО были ранены в 2023 году во время столкновений, когда местные сербы пытались захватить здания муниципалитетов на севере Косова.

Несмотря на прекращение столкновений, напряженность в северном Косове не снизилась.

Сербия и этнические сербы в Косове возмущены тем, что правительство до сих пор не создало ассоциацию сербских муниципалитетов, предусмотренную много лет назад в рамках диалога, посредничество в котором осуществляет Европейский Союз.