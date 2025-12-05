У Путіна вважають, що зять Трампа гратиме провідну роль в розробці "мирного плану"

Помічник господаря Кремля Юрій Ушаков вважає, що зять президента США Джаред Кушнер у подальшому матиме вагомий вплив на формулювання умов припинення війни РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну.

За словами Ушакова, участь Кушнера в переговорах у Москві "виявилася дуже доречною".

"Тому що до цього чарівності і доброзичливості (посланника президента США. – Ред.) Віткоффа вона додала елемент системності", – сказав він.

"Я особисто вважаю, що багато в чому, якщо буде складатися далі на папері якийсь план, що веде до врегулювання, то ручкою водити багато в чому буде саме пан Кушнер", – додав помічник Путіна.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров і керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у п’ятницю мають провести ще одну зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Маямі.

Попередня зустріч у такому форматі закінчилась пізно ввечері 4 грудня.