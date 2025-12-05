У Путина считают, что зять Трампа будет играть ведущую роль в разработке "мирного плана"

Помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков считает, что зять президента США Джаред Кушнер в дальнейшем будет иметь весомое влияние на формулировку условий прекращения войны РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, участие Кушнера в переговорах в Москве "оказалось очень кстати".

"Потому что к этому обаянию и доброжелательности (посланника президента США. – Ред.) Виткоффа она добавила элемент системности", – сказал он.

"Я лично считаю, что во многом, если будет составляться дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер", – добавил помощник Путина.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу должны провести еще одну встречу со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами.

Предыдущая встреча в таком формате закончилась поздно вечером 4 декабря.