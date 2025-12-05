Україна і понад 40 держав в ОБСЄ засудили удари РФ по енергетичній інфраструктурі

Понад 40 держав Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у пʼятницю засудили цілеспрямовані атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство закордонних справ.

У заяві йдеться, що Росія завдає цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Це "призводить до значних жертв серед цивільного населення, масштабних руйнувань житлової та енергетичної інфраструктури й спричиняє аварійні відключення електроенергії в більшості регіонів країни", додали держави.

Окремо вони вказали, що цілями атак РФ є об’єкти електроінфраструктури, які Міжнародне агентство з атомної енергії визначає як ключові для зовнішнього живлення ядерних установок.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо систематичні удари Росії по цивільній інфраструктурі. Незаконне спрямування атак проти цивільного населення та цивільних об’єктів є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема принципу вибірковості, закріпленого в Женевських конвенціях, і може становити воєнні злочини", – йдеться в заяві.

Держави ОБСЄ закликали притягти Росію до відповідальності за свої дії, а Москву – "припинити атаки проти України та серйозно залучитися до справжніх переговорів".

У жовтні британська розвідка повідомляла, що Росія наростила інтенсивність повітряних ударів по Україні та, імовірно, зробила своїм пріоритетом критичну інфраструктуру.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон запропонував Китаю підтримати мораторій на удари по критичній інфраструктурі України взимку.