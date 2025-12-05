Украина и более 40 государств в ОБСЕ осудили удары РФ по энергетической инфраструктуре

Более 40 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в пятницу осудили целенаправленные атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство иностранных дел.

В заявлении говорится, что Россия наносит целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Это "приводит к значительным жертвам среди гражданского населения, масштабным разрушениям жилой и энергетической инфраструктуры и вызывает аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов страны", добавили государства.

Отдельно они указали, что целями атак РФ являются объекты электроинфраструктуры, которые Международное агентство по атомной энергии определяет как ключевые для внешнего питания ядерных установок.

"Мы самым решительным образом осуждаем систематические удары России по гражданской инфраструктуре. Незаконное направление атак против гражданского населения и гражданских объектов является нарушением международного гуманитарного права, в частности принципа избирательности, закрепленного в Женевских конвенциях, и может представлять собой военные преступления", – говорится в заявлении.

Государства ОБСЕ призвали привлечь Россию к ответственности за свои действия, а Москву – "прекратить атаки против Украины и серьезно приступить к настоящим переговорам".

В октябре британская разведка сообщала, что Россия наростила интенсивность воздушных ударов по Украине и, вероятно, сделала своим приоритетом критическую инфраструктуру.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Китаю поддержать мораторий на удары по критической инфраструктуре Украины зимой.